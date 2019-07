Då visas nya "Beverly Hills" i Sverige

Foto: Andy Kropa/Invision/AP/TT

Uppföljaren till 90-talsserien "Beverly Hills" har fått ett svensk premiärdatum. Nyversionen av kultserien, som går under namnet ”BH90210”, har plockats upp av C More och har premiär den 8 augusti.

Det var tidigare i år som det blev klart att det ska göras en slags uppföljare till den klassiska amerikanska 90-talsserien om syskonen Brenda och Brandon Walsh och deras vänner. Den nya serien är en slags metaserie, där skådespelarna försöker få till en så kallad reboot av sin gamla tv-serie.

En stor del av originalensemblen medverkar. Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green och Gabrielle Carteris blev snabbt klara för uppföljaren medan Shannen Doherty, som spelade Brenda, tackade ja först i april i år.

"Ja, det är officiellt. Frågan är, kommer vi fortfarande i de här kläderna?", skrev Doherty på Instagram tillsammans med en bild på skådespelarna från 90-talet.

Originalserien hade premiär 1990 och blev en stor internationell succé under hela 90-talet. Serien gjordes även i fristående variant med nya skådespelare som sändes 2008–2013.