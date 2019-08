Då får "The new pope" svensk premiär

Foto: Jordan Strauss/AP/TT

I december får uppföljaren till HBO-serien "The young pope" svensk premiär på Cmore.

Den intrigfyllda "The young pope" utspelar sig i Vatikanstaten och följer den förste amerikanske påven, den unge och charmige Pius XIII, som spelas av Jude Law.

I uppföljaren "The new pope" fortsätter Jude Law i huvudrollen. Men han får nu sällskap av ett antal nya ansikten, däribland John Malkovich och Sharon Stone. Även artisten Marilyn Manson har en roll.

Paolo Sorrentino, som regisserade "The young pope", gör även "The new pope".