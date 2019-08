Cyrus och Hemsworth separerar

Foto: Charles Sykes/AP/TT

Artisten Miley Cyrus och skådespelaren Liam Hemsworth går skilda vägar, mindre än ett år efter att de gift sig, .

En representant för Cyrus skriver i ett uttalande att paret ansett detta vara den bästa lösningen medan de båda fokuserar på sig själva och sina karriärer. De kommer dock att ha delad vårdnad om sina husdjur.

"De fortsätter att vara hängivna föräldrar till alla sina gemensamma djur", uppger representanten enligt People.

Cyrus och Hemsworth träffades 2009 under inspelningen av "The last song" och har sedan dess haft ett av-och-på-förhållande. De förlovade sig första gången 2012, gjorde slut ett år senare men återförenades sedan 2015. Bröllopet ägde rum i december förra året.