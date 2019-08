Cyndi Lauper gör upp om musikalmusik

Foto: Charles Sykes/AP/TT

Sångerskan Cyndi Lauper och låtskrivaren och artisten Benny Mardones har träffat en uppgörelse efter att den senare anklagat Lauper för upphovsrättsintrång.

Benny Mardones och hans kollega Robert Tepper stämde Lauper efter påståenden om att hon använt delar av hans låt, "Into the night", under finalen av sin prisbelönta musikal "Kinky boots" 2013.

Enligt dokument från domstolen har nu parterna kommit till någon slags överenskommelse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters, men har bett om 30 dagars frist för att färdigställa alla detaljer. Vilka villkor som överenskommits avslöjas inte.

Musikalen "Kinky boots", som bygger på en bok av Harvey Feinstein, där Lauper skrivit låttexter och komponerat musik, spelades på Broadway i New York 2012–2013, i totalt 2 507 föreställningar. Den har tilldelats sex Tony-priser, bland annat för bästa musikal.

Mardones låt "Into the night" låg bland de 20 främsta på Billboard-listan när den släpptes 1980, och även när den lanserades på nytt 1989.

Lauper har hela tiden nekat till att hon skulle ha begått upphovsrättsintrång, enligt domstolshandlingarna.