Cream-trummisen Ginger Baker är död

Foto: Robert E. Klein/AP/TT

Den brittiske trummisen Ginger Baker, som på 1960-talet spelade i superbandet Cream tillsammans med Eric Clapton och Jack Bruce, har avlidit efter en tid på sjukhus, skriver .

Uppgifterna bekräftas av Bakers anhöriga.

"Vi är mycket ledsna över att berätta att Ginger avled på sjukhus tidigt i morse. Tack till alla som stöttat de senaste veckorna", går att läsa på Bakers officiella Facebook-sida.

Baker spelade med Cream åren 1966–1968 och bildade sedan bandet Blind Faith med Eric Clapton. 2003 valdes Cream in i Rock and Roll Hall of Fame, och bandet återförenades tillfälligt och framförde låtar som "Sunshine of Your Love", "Crossroads" och "Born Under a Bad Sign".

Peter Edward Baker, som han egentligen hette, blev 80 år.