Canberramuseum stänger för att skydda Picasso

Foto: Mark Baker/AP/TT

National Gallery of Australia i Canberra stängde på måndagen för att skydda målningar ur konstmuseets Picasso- och Matisseutställning från den rök som har svept in i staden.

Luftkvalitén i Australiens huvudstad har försämrats avsevärt till följd av den senaste tidens skogsbränder i landet. Så till den grad att National Gallery of Australia ser en risk att museets nuvarande utställning med målningar av Henri Matisse och Pablo Picasso kan ta skada.

"Att hålla stängt gör att vi kan minska riskerna för allmänheten, personal och de konstverk som visas", meddelar museet i ett uttalande.

Utställningen består bland annat av Picassos porträtt av hustrun Olga och älskarinnan Marie-Therese. Båda målningarna är inlånade från Picassomuseet i Paris.

Museet är ett av flera i huvudstaden som höll stängt under måndagen, då även många affärer höll stängt på grund av röken. Även flera andra museer runt om i landet har hållit stängt under kortare perioder på grund av rök- och brandrisk.

The Show and tell gallery i lilla Corryong i delstaten Victoria höll däremot öppet längre än de tänkt över nyår. Ett 30-tal personer från trakten fick använda lokalen som tillflyktsort från bränderna i området, rapporterar Artnet.com.