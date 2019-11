Foto: Evan Agostini/AP/TT

Bryan Ferry kommer till Sverige för en konsert nästa år. Den 30 maj spelar han på Furuvik utanför Gävle, skriver arrangören i ett pressmeddelande.

74-årige Bryan Ferry blev känd som frontfigur i det brittiska rockbandet Roxy Music och har sedan 1970-talet haft en framgångsrik solokarriär. Senaste albumet "Bitter-sweet" släpptes förra året och tidigare i år valdes han tillsammans med Roxy Music in i Rock and Roll Hall of Fame.