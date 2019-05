Britternas nästa ledare kan bli mer hårdför

Fakta

Theresa May, född 1956, är Storbritanniens premiärminister och Konservativa partiets ledare sedan sommaren 2016, då företrädaren David Cameron valde att avgå sedan de brittiska väljarna i en folkomröstning röstat för att lämna EU.

Avgår från sin post den 7 juni.

May, som själv röstade för att stanna i EU i folkomröstningen om brexit, lovade när hon tog över premiärministerposten att lotsa landet ut ur Europeiska unionen och samtidigt försöka hela den splittrade nationen.

Hennes tid som regeringschef har varit skakig. Det nyval som hon utlyste 2017 slutade med att partiet förlorade sin majoritetsställning och nu tvingas förlita sig på vågmästarstöd från det nordirländska unionistpartiet DUP. Ett stort antal ministrar har dessutom tvingats avgå eller har avgått på egen begäran, exempelvis de två brexitministrarna David Davis och Dominic Raab.

Theresa May är gift med den tidigare studiekamraten Philip May, född 1957. Paret har inga barn. May tycker om skor och tycker om att vandra i berg.