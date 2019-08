Britta Persson ger ton åt betraktande barnbok

Fakta

Britta Persson har som musiker gett ut fyra studioalbum, varav det senaste "If I was a band my name would be Forevers" kom 2013.

Hon är född i Vattholma i Uppsala kommun och debuterade 2005 med ep:n "Found at home".

Hon är just nu aktuell med albumet "Folk – dikt och toner om personer" som ges ut den 16 augusti och som är en musikalisk tolkning av systrarna Emma och Lisen Adbåges bok "Folk: främlingar och vänner – nån du kanske känner".