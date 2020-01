Britney Spears konst ställs ut i Frankrike

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Artisten Britney Spears är förmodligen mer förknippad med sin musik än sin konst. Nu ställer ett litet galleri i Frankrike ut hennes verk, rapporterar BBC. På Instagram skriver Galerie Sympa, som ligger i Figeac i sydvästra Fankrike, att de har äran att visa Spears konst och inviger med en vernissage till helgen.

Utställningen heter "Sometimes you just gotta play", vilket är en text sångerskan skrev till en video som hon postade i sociala medier där hon målade en tavla och lyssnade på klassisk musik.

Hur inblandad Britney Spears själv är i utställningen är oklart. P3 Musikguiden har varit i kontakt med galleriet, som valt att inte svara på några frågor. Galleriet skriver att utställningen kommer att pågå "tills världen går under", en referens till Britney Spears hit "Till the world ends" från 2011.

Förra året ställde sångerskan in resterande datum av sin show i Las Vegas för att kunna ta hand om sin pappa, som drabbats av en livshotande sjukdom.