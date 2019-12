Foto: Amy Harris/AP/TT

Way Out West fyller på med flera artister inför sommaren. Den brittiske rapparen Slowthai, amerikanska dj:n The Black Madonna och norske singer-songwritern Boy Pablo är bokade, meddelar festivalen.

Way Out West äger rum den 13–15 augusti i Slottsskogen i Göteborg. Bland de redan klara artisterna finns The Tallest Man on Earth, Bon Iver och Bikini Kill.