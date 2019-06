Bopriserna har ökat brett

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bostadspriserna har vänt uppåt igen. Villapriserna har stigit med 2,6 procent i hela landet under de senaste tre månaderna, och bostadsrätterna har ökat med 1,5 procent, enligt färska siffror från Valueguard.

Villapriserna har stigit i alla de tre storstäderna under den senaste tremånadersperioden, men allra mest i Göteborg och Malmö, visar Valueguards HOX-index. Där ökade villorna mer än 3 procent under perioden mars–maj. I Stockholm var ökningen 2,1 procent under samma tid.

I Stockholm har både bostadsrätts- och villapriserna stigit med 0,8 procent under maj. Räknat på tremånadersperioden är ökningen 2,1 procent. Utbudet är stort på Stockholmsmarknaden. Men samtidigt görs fler affärer, eftersom folk inte riktigt tror på några stora räntehöjningar längre, enligt Fredrik Kullman, vd på Bjurfors i Stockholm.

I Malmö ökade bostadsrätterna med 1,2 procent och villorna med 1,4 procent under maj. Prisutvecklingen har varit stark även på lite längre sikt – räknar man hela året har bostadsrätterna ökat med 3,4 procent och villorna med 7,3 procent i Malmö. En orsak tros vara att amorteringskraven inte påverkar Malmös bostadsmarknad lika mycket som på andra håll, i och med att kvadratmeterpriserna är högre i Göteborg och Stockholm, enligt Mattias Larsson, vd på Bjurfors i Malmö.

Även Göteborg har en stor prisökning. Villorna steg visserligen med bara med 0,3 procent under maj, men räknat på tre månader är prisökningen 3,1 procent. Bostadsrätterna steg 0,9 procent under maj. Utbudet i Göteborg är stort, men det motsvaras av efterfrågan, enligt Sven-Erik Kristensen, regionchef på Bjurfors i Göteborg.