Bönder andas ut – skördeprognosen god

Vilken lättnad för bönderna. Efter förra årets katastrofläge i torkan ser spannmålsskörden ut att bli riktigt bra i år, enligt Lantmännens skördeprognos.

Året prognos är bättre än den brukar vara, säger Mikael Jeppson, spannmålschef på Lantmännen.

– Vi räknar med en skörd på totalt 6,3 miljoner ton. Femårssnittet är 5,8 miljoner ton, så det ser bra ut.

Det behövs verkligen. Förra året var riktigt illa för bönderna – skörden blev 40 procent sämre än ett normalår, konstaterar han.

Många fick det rejält kämpigt ekonomiskt när skördarna torkade bort, och det har hängt i. Det är först nu som nya intäkter kommer in – likviditetstillskottet är både efterlängtat och välkommet.

Agerar försiktigare

Men hur många bönder som gått i konkurs, eller som fått lägga ned på grund av torkan, det vet inte Lantmännen.

– Vi har inga siffror på det. Men många har fått likviditetsbrist.

Investeringar har fått vänta, till exempel inköp av nya traktorer och andra jordbruksmaskiner. Det har i sin tur påverkat maskinförsäljarna, kanske med så mycket som 15–20 procent, enligt Mikael Jeppson.

Torkan i fjol har satt sina spår även när det gäller lantbruksföretagarnas beteende, förklarar han.

– De är mer försiktiga nu. Vi ser att de inte säljer sin skörd i förväg i samma utsträckning som tidigare. De ser också till att ha buffertlager av grovfoder, som hö och ensilage för att inte dra på sig kostnader för att köpa in foder, som förra året.

Men frågan är om det är för tidigt att ropa hej redan nu, innan skörden är bärgad.

– Storleken på skörden vi räknar med ändras inte så mycket, säden har redan vuxit upp. Men det är mycket som kan gå fel ändå, framför allt med kvaliteten på spannmålen. Det kan bli dåligt väder under själva skörden, och regn kan påverka exempelvis vete och korn så det börjar gro. Då går det inte att använda som brödsäd.

Import i stället för export

Trots att förra sommaren var en riktig mardröm för bönderna fanns det ändå det goda i att vanligt folk fick upp ögonen för matproduktionens betydelse, förklarar han.

– Vi upplevde att det fanns ett stort stöd hos konsumenter för böndernas situation. Det är viktigt, för vi behöver producera mat här.

I vanliga fall brukar Sveriges bönder odla så mycket spannmål att hela 1,5 miljoner ton spannmål, eller motsvarande 150 lastbilar per dag, går på export, berättar han. Efter katastrofskörden i fjol tvingades Sverige i stället att importera spannmål, 750 000 ton eller motsvarande 75 lastbilar per dag togs in i Sverige för att kompensera för den usla skörden.

– Det är viktigt att vi kan försörja oss själva. Vi tar för givet att det ska finnas käk här, säger Mikael Jeppson.