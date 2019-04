Bob Dylan till Karlstad i sommar

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Bob Dylan stannar till i Värmland under sitt Sverigebesök i sommar. Den 30 juni spelar han på Karlstad CCC. Biljetterna släpps på måndag, skriver Live Nation i ett pressmeddelande.

Tidigare planerade konserter är den 26 juni i Globen i Stockholm och den 28 juni i Scandinavium i Göteborg.

Dylan är just nu aktuell med "More blood, more tracks", en boxversion av hans klassiska "Blood on the tracks" från 1975. Samlingen på sex skivor är den fjortonde delen i hans arkivrensning "The bootleg series".

Senast den legendariske artisten styrde sin oändliga turné till Sverige var 2017. Då uppträdde han på Waterfront i Stockholm och passade även på att ta emot sitt Nobelpris i litteratur, som han tilldelades 2016.