Foto: Adam Ihse/TT

Blå Tåget lägger ner trafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det framgår av ett internt brev inom AB Galia, som drivit tågtrafiken, skriver .

Galia hette tidigare Skandinaviska Jernbanor, och begärdes i konkurs under det namnet i våras. Den gången lyckades företaget dock betala den akuta skulden.

Just nu har trafiken sommaruppehåll – och kommer inte att tas upp igen. Enligt brevet som GP tagit del av har Galias styrelse beslutat att "avveckla verksamheten skyndsamt men under ordnande former". Dålig lönsamhet anges som anledning.

Fackförbundet Seko bekräftar att personalen på tågen blivit uppsagd.

Blå Tåget har kört mellan Stockholm och Göteborg i åtta år.