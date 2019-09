Billie Eilish stöttar Greta Thunberg

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Billie Eilish släppte på torsdagen musikvideon till sin nya låt "All the good girls go to hell" och passade samtidigt på att uppmana sina fans att klimatstrejka, rapporterar Musikguiden i P3.

I beskrivningen till videon uttrycker popstjärnan sitt stöd för klimatinitiativet Global climate strike och länkar till initiativets hemsida där besökare möts av en video med Greta Thunberg.

"Vår jord värms upp i en aldrig tidigare skådad takt, isarna smälter, våra hav stiger, djurlivet blir förgiftat och våra skogar brinner", skriver Billie Eilish bland annat.

Eilish uppmanar även sina fans att göra sina röster hörda under de globala klimatstrejkerna den 20 och 27 september.