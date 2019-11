Berlin förnekar bråk mellan Merkel och Macron

Foto: Frederic Scheiber/AP/TT

Den tyska regeringen förnekar att förbundskansler Angela Merkel hade ett verbalt bråk med Frankrikes president Emmanuel Macron under en middag för ett par veckor sedan.

Några dagar efter det att Macron sagt till tidskriften The Economist att Nato är en "hjärndöd" allians träffade han Merkel. Under middagen den 10 november sade Merkel till Macron att hon förstår varför han hemfaller åt söndrande politik men att hon är "trött på att plocka upp spillrorna" och att hon "gång på gång måste limma ihop de koppar du haft sönder så att vi kan sitta ner och dricka en kopp te tillsammans", rapporterar The New York Times.

Men detta förnekades av Steffen Seibert, Merkels talesperson, på måndagen. Han säger att "utifrån vad kanslern minns av den kvällen var det varken klagomål, eller ilska eller dispyt".

Merkel har tidigare kritiserat Macrons Nato-uttalande som svepande och onödigt. Hon har också luftat irritation över att Frankrike, som enda EU-land, lagt in veto mot att starta medlemsförhandlingar med Nordmakedonien.

I intervjun med The Economist kritiserade Macron att USA inte på något sätt i förväg koordinerat sina beslut som i förlängningen ledde fram till Turkiets offensiv i oktober mot kurdiska styrkor i nordöstra Syrien.