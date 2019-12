Benådad elitsoldat beskrivs som "galet ond"

Foto: Gregory Bull/AP/TT

"Galet ond", "giftig", och "helt okej med att döda vem som helst". Den amerikanske löjtnanten Edward Gallagher anklagades för krigsbrott i Irak men fick tillbaka sin militära rang av president Donald Trump. Nu publicerar New York Times vittnesmål från Gallaghers forna kolleger i elitförbandet Navy Seals.

Förra helgen besökte Edward Gallagher Donald Trump på presidentens privata residens Mar-a-Lago i Florida. Bilder från mötet visar presidenten och den forne elitsoldaten i samspråk och på Instagram skriver Gallagher att han "äntligen fick tacka" Trump med en "liten gåva" från sin tid i Irak.

Att amerikanska presidenter ses i sällskap med representanter för de väpnade styrkorna är ingenting sällsynt, men Trumps relation till Gallagher är kontroversiell. Löjtnanten stod tidigare anklagad för flera fall av krigsbrott i Irak. Han friades för dessa men fälldes för att ha poserat på bild med ett lik och degraderades. Då ryckte Trump in och – i strid mot rekommendationer från högt uppsatta militärer – återställde Gallaghers militära rang.

Anklagad för krigsbrott

Nu publicerar The New York Times de vittnesmål från forna kolleger i flottans elitförband Navy Seals som ledde fram till krigsbrottsåtalet. Gallagher, som var chef för förbandet, anklagades för att utan anledning ha skjutit ihjäl två irakiska civilister. Han påstods därutöver ha huggit ihjäl en tillfångatagen minderårig IS-anhängare.

Till en vän skickade Gallagher en bild där han håller den döde pojken i håret.

"En bra historia bakom denna, tog honom med min jaktkniv", skrev Gallagher i meddelandet enligt The New York Times.

"Galet ond"

Det var Gallaghers egna underlydande som anmälde honom. Efter att inte ha fått någon reaktion när de slagit larm till överordnade vände sig soldaterna direkt till flottans åklagare.

– Den här killen var galet ond, säger en av dem under ett videoinspelat förhör som the New York Times tagit del av.

En annan beskriver Gallaghers personlighet som "giftig" medan en tredje säger att löjtnanten var "stolt" över sina handlingar.

Under förhören får en av elitsoldaterna frågan om Gallagher motiverades av antipati mot människor från Mellanöstern.

– Jag tror att han bara vill döda alla han kan, blir svaret.

Trump benådade

Gallagher friades från anklagelserna om krigsbrott sedan flera vittnen ändrat sina berättelser under rättegången, men fälldes i juli för att ha vanhedrat militären genom att posera på bild med den döde pojken.

Donald Trump engagerade sig i fallet redan under utredningen, då han beordrade att Gallagher skulle flyttas från häkte till husarrest. I november återställde presidenten Gallaghers militära rang. Samtidigt benådade Trump två marinkårssoldater, där den ena dömts för och den andra anklagats för mord på civila i Afghanistan.

Trump har genomgående titulerat Gallagher "hjälte" och "framstående krigare", men inom USA:s militärledning har presidentens inblandning väckt irritation och oro.

"Massbenådningen av amerikaner i militär tjänst som anklagas för krigsbrott skickar signalen till våra soldater och allierade att vi inte tar krigslagar på allvar", skrev den tidigare armégeneralen Martin Dempsey på Twitter efter benådningarna.