Foto: Kirsty Wigglesworth

Den 26 september i år fyller Beatles klassiska album "Abbey road" 50 år. Skivan blev bandets sista inspelning före uppbrottet vilket fått Beatlesexperten Mark Lewisohn att sätta samman en egen scenföreställning om precis allt som finns att säga om den klassiska skivan, skriver

Lewisohn har tidigare publicerat del ett i sin biografi om Beatles, "Tune in", och arbetar nu med de två uppföljande delarna ("Turn on" och "Drop out"). I sin ägo har han bland annat en bandinspelning daterad den 8 september 1969 från ett möte mellan John Lennon, Paul McCartney och George Harrison. Inspelningen gjordes av dem själva till Ringo Starr som låg på sjukhus för magproblem. "Hornsey Road" kallar Lewisohn sin föreställnings som ges i Northampton. Av bandinspelningen framgår bland annat att Beatles planerade ännu ett album.