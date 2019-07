Bayside-arrangören: Ville spänna våra muskler

Foto: Rupert Whiteley/AP/TT

Macklemore, Veronica Maggio – och uppemot 20 000 besökare. Den debuterande festivalen Bayside i Helsingborg ser ut att starta starkt.

Bakom den färska Helsingborgsfestivalen Bayside står arrangörerna från Brännbollsyran, som håller till i Umeå. Efter flera framgångsrika år i den västerbottniska staden bestämde sig arrangörerna för att utmana sig själva.

– Vi var sugna på att spänna våra muskler och prova något annat, säger festivalgeneralen David Arkhult.

Bayside, som går av stapeln på fredagen och fortsätter under lördagen, inriktar sig i första hand på EDM, pop och hiphop. Trots att det är evenemangets första år har de tunga bokningarna inte låtit vänta på sig.

Enda Sverige-spelningen

Macklemore är det största dragplåstret. Den amerikanska rapparen fick sitt stora genombrott för ett par år sedan när han tillsammans med Ryan Lewis letade sig in på listorna med partydängan "Can't hold us" och den secondhandaffärs-romantiserande "Thrift shop". Sedan dess har Macklemore behållit sin popularitet, med hundratals miljoner strömningar på Spotify.

Spelningen på Bayside blir hans enda i Sverige i sommar.

– Jag tror att det är viktigt att ha ett namn som ger en exklusiv känsla. Vi ville ha ett internationellt klassnamn, säger David Arkhult.

Wakeboard och konst

Förutom det gästas Bayside också av etablerade svenska namn som Veronica Maggio och Fricky. Tjusningen med Bayside ska dock inte bara vara musik, utan också ett starkt sommartema på den havsnära platsen Pixlapiren. Under dagarna anordnas wakeboard-evenemang, dagsfester och konstarrangemang.

– Vi vill inte bara bygga det kring artisterna. Festivaler som har gått långsiktigt bra i Sverige är de som har ett koncept.

Nu väntar arrangörsgruppen bara på publiken. De förutspår runt 10 000 besökare per dag.

– Vi vill att festivalen ska vara kvalitativ, men också bred. En känsla av "välkommen in", säger David Arkhult.

Helsingborgs kommun har hela tiden varit samarbetsvillig och öppen för förslag och av allt att döma kan Bayside bli en stark institution i staden, enligt arrangörerna.

– Det är ju sådant man planerar i efterhand, men vi är supernöjda med responsen. Det här är långsiktigt.