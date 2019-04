Bautista gör zombieaction med Snyder

Foto: Jack Plunkett/AP/TT

Skådespelaren Dave Bautista har tackat ja till att spela en av huvudrollerna i regissören Zack Snyders kommande zombiefilm "Army of the dead", skriver .

Den före detta fribrottningsstjärnan Bautista har utmärkt sig i råbarkade rollprestationer i filmer med tonvikt på action, som "Guardians of the galaxy" och "Spectre".

"Army of the dead" är inget undantag. I Snyders film ska Bautista spela ledare för ett förband legosoldater som planerar ett rån mitt under en pågående zombieinvasion i Las Vegas.

Filmen, som väntas ha premiär på strömningstjänsten Netflix nästa år, är den första som Snyder regisserar sedan han lämnade regissörsstolen under produktionen av superhjältefilmen "Justice league" efter ett dödsfall i familjen för två år sedan.