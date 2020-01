Stort vinstfall för Goldman Sachs

Foto: Steven Senne/AP/TT

Både Bank of America och Goldman Sachs redovisar vinstfall för fjärde kvartalet 2019.

Goldman Sachs resultat var sämre än väntat och aktien faller i förhandeln.

Investmentbanken Goldman Sachs resultat föll 26 procent till 1,72 miljarder dollar, motsvarande runt 16 miljarder kronor, under perioden från 2,32 miljarder dollar ett år tidigare. Det innebär en vinst på 4:69 dollar per aktie. Ekonomer hade räknat med en vinst på 5:47 dollar per aktie, enligt Refinitiv.

Intäkterna uppgick till nära 10 miljarder dollar, eller 95 miljarder dollar, ett lyft med 23 procent. Omsättningen var bättre än väntat.

Stora operativa kostnader, bland annat juridiska kostnader, under perioden slog mot resultatet.

Goldman Sachs aktie backar drygt en procent i förhandeln på New York-börsen.

Bank of Americas nettoresultat föll drygt fyra procent till 6,75 miljarder dollar, motsvarande runt 64 miljarder kronor, jämfört med motsvarande period året före. Det var bättre än väntat.

Resultat motsvarar en vinst på 0:74 dollar per aktie. Väntat var en vinst på 0:68 dollar per aktie, enligt Refinitiv.

Omsättningen uppgick till 22,35 miljarder dollar, eller cirka 212 miljarder kronor.

Aktien stiger 0,7 procent i förhandeln.

Bankerna är några av de första bolagen som bekänner färg i den amerikanska rapportfloden och brukar anses som en temperaturmätare för hur ekonomin går i stort.

