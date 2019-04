"Avengers" fortsätter slå kassarekord

Foto: Disney/AP/TT

Efter en rekordartad USA-premiär och storartad Kinapremiär kan Disney konstatera att superhjältefilmen "Avengers: Endgame" har dragit in motsvarande 11,4 miljarder kronor globalt under premiärhelgen, och därmed slagit alla sorters rekord för intäkter under en premiärhelg.

USA och Kanada, som fortfarande är Disneys huvudmarknad, stod för 3,3 av de miljarderna. Det är en ökning på nästan 1 miljard kronor från det föregående kassarekordet i regionen som innehades av föregångaren "Avengers: Infinity war".

Eftersom filmen lär fortsätta rulla på biografer ett tag till är alla tiders kassarekord – 25,7 miljarder kronor som filmen "Avatar" drog in globalt – med stor sannolikhet inom räckhåll.