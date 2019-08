Anvegård målskytt direkt för Rosengård

Foto: Johan Nilsson/TT

Under tisdagen gjorde Anna Anvegård sin första träning med Rosengård.

Drygt ett dygn senare nickade landslagsanfallaren in sitt första mål för serieledaren när Limhamn Bunkeflo besegrades med 3–0 i Malmöderbyt.

Under sommaren har mesta mästarna Rosengård rustat för att plocka hem SM-titeln efter tre raka säsonger utan guldsmak.

De båda landslagsspelarna Jelena Canković (Seriben) och Sofie Svava (Danmark) har redan hunnit göra handfull allsvenska framträdanden för Malmöklubben.

När det svenska transferfönstret höll på att slå igen kom dessutom nyheten att den svenska landslagsanfallaren Anna Anvegård lämnar seriekonkurrenten Växjö för en flytt till Rosengård.

Satte 3–0-målet

Övergången blev klar så sent som i måndags, första träningen skedde under tisdagen och när matchuret visade på 70 minuter spelade av derbyt mot Limhamn Bunkeflo (LB07) på onsdagskvällen gjorde Anvegård debut i sin nya klubb hemma på Malmö IP.

Knappt 20 minuter senare nickade sommarens VM-bronsmedaljör även in sitt första mål för sin nya klubb. I den 90:e minuten mötte hon perfekt på en högerhörna och fastställde Rosengårds derbyseger till 3–0.

Anvegård byttes in mot den norska landslagsanfallaren Lisa-Marie Utland, som sju minuter in på andra halvlek gett hemmalaget ledningen. Då mötte Utland perfekt vid den första stolpen på ett inlägg från Canković och nickskarvade in 1–0 bakom en storspelande Chandra Bednar i LB07-målet. Målet var norskans nionde i allsvenskan denna säsong.

Nästjumbon LB07 har endast vunnit en match i år, men det var just i vårderbyt hemma mot Rosengård. Då avgjorde inhopparen Andrea Thorisson på tilläggstid (3–2), men i returen hade lillasyster LB07 ingen chans.

Utökade serieledningen

Hemmalaget borde dock ha avgjort mötet redan under den första halvleken. Bednar svarade dock för två kanonräddningar på luriga avslut från Canković och i upptakten av matchen hade hon även hjälp av stolpen när Utland hotade på nick.

Även om Rosengård var överlägset spelmässigt dröjde det till den 84:e minuten innan de tre derbypoängen definitivt var säkrade. Då satte Sofie Svava 2–0-målet och sex minuter senare presenterade sig Anna Anvegård för sin nya hemmapublik.

Rosengård leder nu allsvenskan med fyra poäng före tvåan Göteborg.