Antonsson bakom tremålsseger för Malmö FF

Det tog lite tid för Malmö FF att få upp farten mot Elfsborg. Men till slut tog MFF ändå en bekväm seger, efter ett (och ett halvt) mål och en ordnad straff av Marcus Antonsson.

3–0-segern innebär att Malmö är ny tvåa i den allsvenska tabellen.

AIK:s förlust i derbyt mot Hammarby tidigare på söndagen gav Malmö chansen att ta ett kliv uppåt i tabellen. Men det guldjagande storlaget fick ingen enkel resa i Borås.

Till slut satt dock ledningsmålet, efter en tilltrasslad situation framför den vikarierande Elfsborgsmålvakten Tim Rönning.

Rönning räddade i första läget när Anders Christansen bröt igenom i straffområdet, medan Guillermo Molins sköt returen rakt på en Elfsborgsspelare. När bollen till slut studsade vidare till Marcus Antonsson var målet dock vidöppet och ledningsmålet definitivt ett faktum. Strax efter matchen skrevs målet dock upp på Molins trots allt, efter en närmare koll på situationen.

Elfsborg tog tillbaka initiativet direkt efter baklängesmålet, men nu hade Malmö – och Antonsson – fått mersmak. Med några minuter kvar ordnade Antonsson en straff som Jo Inge Berget säkert placerade in och minuten därefter gjorde Antonsson mål bakom en skymd Tim Rönning.

Det målet fick Malmöanfallaren också behålla i statistiken.

Många byten

Det gav till slut en 3–0-seger och innebär att Malmö FF nu är uppe på andraplatsen, tre poäng bakom Djurgården. MFF är samtidigt inne i en tät serie av matcher tack vare avancemanget i Europa League.

Uwe Rösler hade därför bytt ut fem spelare i startelvan jämfört med den knappa bortaförlusten mot Dynamo Kiev i torsdags.

– Det är så i fotboll generellt. Med 50 matcher per säsong och en snittålder på nästan 30 måste man vara modig nog att använda sig av hela truppen, sade Rösler till C More inför matchen.

Turbulent vecka

Elfsborg har samtidigt haft en turbulent vecka internt, efter lagkaptenen Kevin Stuhr Ellegaards uppmärksammade kritik mot klubben. Målvakten kommer inte att få något nytt kontrakt efter säsongen och gjorde i en intervju med Borås Tidning ingen hemlighet av vad han tyckte om det.

Det har i sin tur fått Elfsborg att ge Stuhr Ellegaard ledigt från både träning och spel "för att i lugn och ro reflektera över situationen".

Vikarien Tim Rönning, som debuterade i allsvenskan så sent som i måndags då Ellegaard officiellt stod över på grund av magsjuka, gjorde sitt bästa för att ge Malmö en svidande poängförlust i guldjakten.

Men till slut höll det inte längre.

Rättelse: I en tidigare version uppgavs felaktigheter gällande Malmös första mål.