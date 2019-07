Anmälningar om domstolsstök ökar

Foto: Johan Nilsson/TT

Antalet anmälningar om ordningsstörningar i svenska domstolar ökar, visar statistik från Domstolsverket som tagit del av.

Under årets första halva anmäldes 87 fall av ordningsstörningar, att jämföra med 75 fall under motsvarande period i fjol och 61 fall under första halvan av 2017.

– När det gäller ordningsstörningar ser vi tydligt en ökning. Där följer vi utvecklingen och kommer självklart att analysera det här, säger Anita Kihlström, Domstolsverkets säkerhetschef, till Sveriges Radio.

Ordningsstörningar är incidenter då personer avvisas från rättssalen, till exempel för att de stör rättegången.