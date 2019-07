Ängsliga spelskapare tar steg mot inkludering

Foto: Sony/TT

Relationer i tv- och dataspel är nästan alltid mellan en man och en kvinna.

Men fler exempel utanför normen börjar dyka upp.

Snart kommer det första storspelet med en queer kvinna i huvudrollen.

När zombieöverlevnadsspelet "The last of us: Part II" släpps blir det något att skriva in i historieböckerna.

– När det kommer till ett spel i den här skalan så är det antagligen första gången en lesbisk rollfigur spelar en huvudroll, säger Adrienne Shaw, lektor vid Temple University i amerikanska Philadelphia.

Hon har forskat om hbtq-teman i spelvärlden sedan 2005 och skrivit flera böcker på temat, och även grundat en databas om förekomsten i spel, som nu innehåller över 1 200 spel.

Hjälpsamma biroller

Redan under 1980- och 90-talen fanns rollfigurer som inte var heterosexuella i spel, men det var inte alltid tydligt uttalat. I "Fear effect 2: Retro helix" sägs en av huvudpersonerna, Hana, ha relationer med både män och kvinnor, enligt Shaw.

– Det finns några indieproducerade spel från tidsperioden där hjälten var gay, och slåss mot motståndare till queersamhället. Men i spel i huvudfåran tenderade det att kanske vara någon enstaka queerperson, säger hon.

I dag är exemplen betydligt fler. I databasen har de flesta ickeheterosexuella personer i spelen hjälpsamma biroller, även om det händer att de också är fiender. En uppmärksammad biroll är den homosexuella rollfiguren Dorian i "Dragon age: Inquisition" från 2014, som bland annat brottas med relationen till sin far, som försökte omvända honom med blodmagi.

– (Bioware) gjorde ett bra jobb med en person, men kunde inte föreställa sig en värld med många andra personer, säger Shaw.

– De sällsynta undantagen är spel som exempelvis "GTA", som trots alla sina problem har stor hbtq-representation. En del framställs lika stötande som förväntat. Men det är i alla fall ett spel med en värld där flera queera personer existerar, säger hon.

"Finns på riktigt"

Gabrielle de Bourg, grundare av nätverket Queernördarna och rollspelsförfattare, tycker att det är viktigt för hbtq-samhället att en stor och kritikerhyllad serie som "The last of us" får en ickeheterosexuell huvudperson.

– Finns du så syns du och då är du på riktigt. Och din historia är värd att berätta. Då känner du att du inte är osynliggjord och påhittad, säger hon och fortsätter:

– Det är fortfarande långt kvar att gå. För även om vi ser exempel dyka upp så finns det direkt folk som jobbar emot det här, och skapar hatkampanjer och liknande.

Att inkludera hbtq-teman eller rollfigurer i ett spel leder garanterat till kritik på nätet. Motståndare spyr galla, och beskyller ofta spelskaparna för att tvinga på dem "politisk korrekta" åsikter. Ofta kommer också kritik från aktivister på andra sidan spektrumet för att det inte görz tillräckligt, eller för att gestaltningen anses fel.

Adrienne Shaw säger att spelutvecklare är mindre riskbenägna – helt enkelt mer ängsliga – än skapare av andra medier, och rädslan för att hamna i en nätstorm gör dem mindre villiga att inkludera hbtq-teman.

Välj själv

Hbtq-representation i spelmanusen är fortfarande undantag, men allt oftare ges spelare möjligheten att välja själva.

– Vi tar det numera för givet att vi i de flesta spel där vi skapar våra egna karaktärer, och har någon form av romantisk interaktion med andra karaktärer själva får välja läggning, säger Gabrielle de Bourg.

Det är alltså upp till spelaren om den vill få sin protagonist att ha ett förhållande eller sex med en rollfigur av samma kön. Men att ge valfrihet är också den lätta vägen för spelskaparna, enligt Adrienne Shaw.

– Att lämna det upp till publiken gör att eventuella homofober inte kan anklaga dem för att trycka upp det i deras ansikte. Man behöver å andra sidan inte heller oroa sig för kritik för hur man valde att framställa en viss person. På sätt och vis är det att fega ur. Den övriga medieindustrin har hittat en massa olika sätt att representera queera identiteter på komplexa sätt som inte är förtryckande. Men spelindustrin verkar oftast mest sidsteppa hela frågan.

Gabrielle de Bourg tycker ändå att spelvärlden kontinuerligt tar små steg mot en ökad representation.

– Den är på väg åt rätt håll, det är min känsla. Vi rör oss i rätt riktning, men vi får inte tro att vi är klara än, säger hon.