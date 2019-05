Andreas Weise vann "Stjärnornas stjärna"

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Nu är det avgjort vem som är "Stjärnornas stjärna". Det stod mellan Mariette Hanssons starka scennärvaro och Andreas Weises mångsidighet. De två forna "Idol"-deltagarna har drillats i nio genrer under sju veckor och till slut vann Andreas Weise tittarnas hjärtan.

Förra året tog dansbandssångaren Casper Janebrink hem segern mot The Ark-frontmannen Ola Salo. I år har artister som Plura, Shirley Clamp, Lars Kristerz-sångaren Peter Larsson och discokungen Andreas Lundstedt kämpat med att ta sig an för dem nya utmaningar.

Mariette Hansson och Andreas Weise har fått pröva på att sjunga dansbandslåtar, riva av hårdrocksrökare och rappa till hiphopbeats. I finalen fick de möta varandra med tre olika låtar vardera.

Experternas val

Först ut var "Experternas val", där artisterna framförde låtar utvalda av jurymedlemmarna Jan Gradvall och Kishti Tomita. Andreas Weise fick då sjunga Aviciis "Without you".

– Först kände jag bara "skjut mig, det här kommer gå åt helvete", säger Andreas Weise i programmet.

Till en början ville sångaren göra en akustisk version av låten, men juryn övertalade honom att låta bli.

– Ska han göra skäl för namnet "Stjärnornas stjärna" måste han behärska det här också, säger Jan Gradvall.

Mariette Hansson fick också en utmaning i form av Celine Dions "Because you loved me" och hyllades för sin insats. Själv var sångerskan inte speciellt nöjd med valet.

– Det var inget schysst val, för det är sångtekniker jag inte behärskar. Det är wailande och höga toner och jag vet inte om jag kan lära mig det på en vecka, sade hon.

Kishti Tomita rördes dock till tårar och publiken gav stående ovationer efter hennes framträdande.

Weise slutlig vinnare

I rond två hade publiken fått rösta fram vilket av artisternas tidigare framträdanden de ville se igen. Mariette fick då återigen ge sig på opera och Andreas Weise ta på sig skinnbyxorna igen i hårdrockslåten "I surrender".

Till sist fick artisterna äntligen välja låt själva och då valde Andreas Weise Elvis Costello-balladen "She" från filmen "Notting Hill" medan Mariette tolkade sin husgudinna Alanis Morrissette i "You oughta know".

Till slut valde tv-publiken Andreas Weise, som bland annat fått lovord för sin mångsidighet och sitt sätt att ta sig an de olika musikstilarna med entusiasm.