Anderson kliver in som Thatcher

Foto: Rob Grabowski/Invision/AP/TT

Nu är det officiellt att Netflixdramat "The Crown" kommer att gästas av skådespelaren Gillian Anderson i den fjärde säsong som just nu är under produktion. Hon kommer att spela Storbritanniens förra premiärminister Margaret Thatcher, rapporterar .

"Jag är jätteglad över att få ingå i ensemblen och få chansen att porträttera en sådan komplicerad och kontroversiell kvinna", skriver Anderson på Twitter.

Gillian Anderson slog igenom för de stora massorna på 1990-talet, som FBI-agenten Scully i serien "Arkiv X", men har på senare år fått stor uppmärksamhet för sin roll som poliskommissarie i den kritikerhyllade BBC-serien "The Fall".

Den andra säsongen av "The Crown" tog avstamp i 1960-talet, medan den tredje säsongen som har premiär senare i höst kommer att utspela sig 15 år senare. Claire Foy kommer att lämna serien och skådespelaren Olivia Colman kommer att ta över hennes roll som drottning Elisabeth II.