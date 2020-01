"And then we danced" får filmkritikerpris

Foto: Triart Levan Akins film "And then we danced" tilldelas kritikerpriset Greta för 2019. "Med hisnande passion både på och bakom duken har Levan Akin skapat en berättelse som tycks ha gått direkt från hjärtat till handen på alla i hans lika fullfjädrade som oförskräckta team", skriver Svenska Filmkritikerförbundet i sin motivering. Filmen om homosexuell kärlek i Georgiens konservativa dansvärld nominerades nyligen till sju Guldbaggar. Förra året utsågs den till Sveriges Oscarsbidrag, men nådde inte hela vägen fram. Greta-statyetten delas ut årligen efter omröstning bland Filmkritikerförbundets medlemmar. I fjol gick priset till Ali Abbasis "Gräns". "Många av er recensenter har jag följt genom hela mitt liv. Och ni har betytt mycket för min utveckling som filmare", säger Levan Akin i ett pressmeddelande.