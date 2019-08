Amason skiner trots skyfall

Foto: Thomas Johansson / TT

Amason gick på Way Out Wests största scen precis samtidigt som det värsta skyfallet hittills under festivalen sätter i gång. Sångerskan Amanda Bergman har glitter på kinderna och en svikt i stegen när hon rör sig runt på scenen.

Amason växlar som bekant mellan svenska och engelska under spelningen. De växlar även sången, keyboardisten och frontfiguren i Dungen, Gustav Ejstes byter av och sjunger duett med Amanda Bergman.

Bandet har innan spelningen utlovat sin ”satsigaste spelning någonsin” och känns ihoprepade och sammanhållna. Flera av låtarna är från det kommande albumet "Galaxy I" och har inte spelats live tidigare.

Det bjuds på ett par överraskningar, bland annat har bandet bjudit in poeten Daniel Boyaciouglo som läser en förmodligen nyskriven dikt, som blandar betraktelser av samtiden med naturromantik. Något som passar Amason, som definitivt känns och ser ut som att de bor i ett kollektiv i en stuga långt bort från civilisationen. Intrycket förstärks av de hemmafärgade kläderna i batik.

Först i slutet blir det allsång i ”Marry me just for fun” och ”Ålen”. Spontandans uppstår även på scenen till ett mäktigt saxofonsolo i ”Kelly”.