Abbamuseet visar andra sidan av "Mamma mia"

Fakta

Filmen "Mamma mia" hade premiär 2008, med Meryl Streep, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan och Colin Firth i rollerna. Den är baserad på musikalen med samma namn och innehåller flera av Abbas låtar. Filmen utspelars på en grekisk ö och följer rollfiguren Sophie, som letar efter sin biologiska pappa och hittar tre kandidater. För regin står Phyllida Lloyd.

Tio år senare, 2018, hade uppföljaren "Mamma mia – here we go again" premiär. I filmen återkommer många skådespelare från den första filmen, dessutom visas flera tillbakablickar från rollfigurernas tidigare liv. Uppföljaren är regisserad av Ol Parker.

Utställningen "Mamma mia – behind the movie magic" öppnar den 6 april.