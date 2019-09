1600-tal mixas med fantasy i "Greedfall"

Fakta

Parisbaserade Spiders grundades 2008 och har gjort ett antal actionrollspel, som "Of orcs and men" (2012), "Mars: War logs" (2013) och "The technomancer" (2016).

"Greedfall" är bolagets största spel och ska ta 30–40 timmar att klara, och ytterligare 20 timmar med alla sidouppdrag. Spelet släpptes den 10 september och ges ut av Focus Interactive.