Vinn: En kväll med Frank Sinatra och Dean Martin

Nu är det så klart inte Dean Martin och Frank Sinatra själva som står på Konserthusteaterns scen i Karlskrona den 27 mars men deras musik kommer att höras och kunna njutas av.

Under kvällen, som har namnet ”The Little Town of Rat Pack”, står Marcus Schönbeck och Thomas Lindberg tillsammans med flera duktiga musiker för den musikaliska upplevelsen.

Det bästa av Frank Sinatra, Dean Martin och Sammy Davis Jr utlovas.

Tjugo personer har nu möjlighet att vinna en biljett till kvällen. Du behöver vara prenumerant för att kunna del ta i tävlingen som du hittar genom att klicka på länken nedan.

