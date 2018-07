Varning för halvstulpaner i Blekinge

Svenska båtunionen varnar nu för havstulpaner i Kalmar, Blekinge och Skåne län. Det kan därför vara dags att se över sitt skrov och eventuellt tvätta båten.

”Projektet Havstulpanvarningen bygger på att observatörer längs Sveriges kustband rapporterar om havstulpanernas settling via mätplattor som är placerade vid observatörernas hemmabryggor. När tillräckligt många rapporter om påväxt inom ett område kommit in skickas en havstulpanvarning ut via mail eller sms till dem som anmält sig till tjänsten”, skriver Svenska båtunionen i ett pressmeddelande.

Syftet med varningen är att få båtägare att använda andra metoder mot påväxt än giftig bottenfärg. Påväxt av havstulpaner påverkar båtens framfart och kan leda till ökad bränsleförbrukning. ”Det är viktigt att åtgärden utförs innan havstulpanerna hinner bygga sitt kalkskal alltför stort och hårt. Vinsten är en ren båtbotten och mindre utsläpp.”