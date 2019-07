Vädervarning: Stora regnmängder att vänta

Stora mängder regn väntar under kvällen. Nu varnar SMHI för stor risk för översvämning.

Foto: Staffan Lindbom

Intensiva regn- och åskskurar har under dagen dragit in över länet. Enligt SMHI innebär det att det kan komma skyfallsliknande regn med så mycket som 35 millimeter regn under tre timmar.

SMHI beskriver väderutvecklingen som osäker och varnar för att det kan finnas risk för översvämning.

Uppdatering:

Just nu är 4 316 hushåll utan ström. Berörda områden är: Asarum, Elleholm, Flueryd, Jämshög, Karlshamn, Mörrum, Ringamåla, Svängsta, Torarp

Orsaken till strömavbrottet är i nuläget okänd. Felavhjälpning pågår.