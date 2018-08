TV: Här somnade den utmattade geten

Geten har fått ett eget hägn i Wämöparken. Här kan den vila ut. BLT var med när den somnade, helt utmattad.

Geten, som Länsstyrelsen i Blekinge, nu har döpt till Tösen, kunde fångas in sent under onsdagskvällen. Geten sövdes med en bedövningspil och kunde sedan lyftas över i en transport.

Den fördes, efter kontroll av veterinär, till Wämöparken. Där hade Karlskrona kommun turligt nog ett ledigt hägn där geten kan få vila ut i lugn ro. Den har fått mat och vatten i sitt hägn.

Närmaste grannar är ett gäng andra getter som nyfiket väntar på att den nya kompisen ska vakna till.

– Vi kommer låta den vila ut och bara låta den vara nu några dagar, säger Doris Larsson, avdelningschef för djurskydd på länsstyrelsen. Sedan behöver vi göra en ordentlig hälsoundersökning på den.

Först när myndigheten har koll på getens hälsa kan den ta nästa steg.

Geten var inte märkt.

– Det är inte vanligt med omärkta getter, de ska vara det eftersom det är ett jordbruksdjur, säger Doris Larsson.

Länsstyrelsen kan alltså inte spåra djurets ägare på det viset.

– Det är märkligt att ingen hör av sig, säger Doris Larsson.

Misstänker ni att djuret kommer från ett annat land?

– Nej, det gör vi inte. Min personliga misstanke är att någon fått den här geten och sedan tröttnat på den och släppt ut den.

Fristaden i Wämöparken är bara tillfällig.

– Kommunen har tydligt sagt att de bara tar emot den en viss tid, säger Doris Larsson.