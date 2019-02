Trafikanter varnas för nedfallna träd

Foto: Mats Blennow

Trafikverket varnar för nedfallna träd när kraftiga snömängder fortsätter att falla över landet. På flera håll blåser det rejält och längs hela Östkusten ligger en klass 1-varning.

– Ta med en varm jacka om du blir stående, säger Katarina Wolffram vid Trafikverket.

Natten varit väldigt besvärlig i Blekinge där det både blåst och snöat.

– Det har fallit en del träd och varit problem med plankorsningar, där bommar inte fungerat som de ska i snön och blåsten, säger Katarina Wolffram.

Under den tidiga söndagsmorgonen har vinden nått Stockholm. Katarina Wolffram varnar för just nedfallna träd som kan göra mindre vägar svårframkomliga.

– Det räcker med ett träd för att det ska bli stopp. Det är alltid en risk med de mindre vägnäten – det är ett säkrare kort att välja större vägar där det plogas.

När det både snöar och blåser kraftigt bör trafikanterna vara beredda på att vägar inte alltid är plogade, säger Katarina Wolffram.

– Speciellt när det blåser kan det driva in snö över vägarna, även om plogbilen var där för tio minuter sedan. Var beredd på att det kan ta längre tid, på att det kan bli stopp i trafiken och ta med en varm jacka om du blir stående.

Under söndagen väntas de östra delarna av landet få 10–15 centimeter snö och klass 1-varningar är utfärdade för så gott som hela Östkusten.

– Just nu ligger snön över östra Svealand, Gävleborgs län, in mot Dalarna och Örebro. Under söndagsmorgonen är snöfallet kraftigast längs kusten, säger SMHI:s meterolog Henrik Reimert.

Snöfallet rör sig långsamt norrut och i takt med det förutspår SMHI att varningarna successivt kommer att avvecklas söderifrån. De norra delarna av landet, framför allt Västerbotten och Västernorrlands län, kan vänta sig upp emot tre decimeter snö under söndagen.

– Norrut kommer lågtrycket att ligga kvar tills på tisdag, men mattas av mer och mer, säger Henrik Reimert.

På måndagen verkar det klarna upp i de södra delarna av landet, men vara fortsatt kallt. Natten mot måndagen väntas bli kylslagen på många håll i landet, enligt Henrik Reimert.

– Vi kommer att få en ganska kall natt mot måndagen. I Götaland kan det bli ner emot minus 10 och i Svealand ner emot minus 15.

På tisdag letar sig ett nytt lågtryck in västerifrån, men det ser inte ut att bli lika intensivt som helgens.