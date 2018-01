Tågproblem Emmaboda – Kalmar

På grund av ett signalfel har stora delar av tågtrafiken ställts in mellan Kalmar och Emmaboda under tisdagsmorgonen. Problemen ska kunna vara avhjälpta vid lunch.

Ersättningsbussar har satts in mellan Emmaboda och Kalmar C under morgonen. Tågen mellan Karlskrona och Emmaboda anges gå enligt tabell.

Orsaken till problemet är ett signalfel mellan Emmaboda och Lessebo.

– Prognosen är att det här ska kunna vara avhjälpt runt lunch, men det är en preliminär prognos, säger Josefine Gröndahl på Trafikverkets pressjour.

Det är inte nödvändigtvis samtliga tåg som ställs in på sträckan, utan Trafikverket hänvisar trafikanter till respektive tågbolags hemsida för senaste information. Däremot är det en stor del av tågen som ersätts med buss, enligt Josefine Gröndahl.

Vad gör ni just nu?

– Vi har tekniker och felavhjälpare på plats som felsöker, säger Gröndahl.