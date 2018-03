Stephen Hawking – "Vår tids Einstein"

Fakta

Stephen Hawking föddes 8 januari 1942 (exakt 300 år efter den italienska vetenskapsmannen Galileo Galileis död) i Oxford, England.

Han började forska inom kosmologi i Cambridge 1962, strax innan han diagnosticerades med als. Han blev professor i matematik vid universitetet 1979.

Han arbetade med de grundläggande lagarna som råder i universum. Han visade att tid och rum hade en början i Big Bang, explosionen då universum föddes.

Han skrev flera böcker för en bredare publik, bland andra A Brief History of Time (Kosmos – en kort historik), The Grand Design (Den stora planen) och My Brief History (Min historia).

Han porträtterades i filmen The Theory of Everything från 2014.

Källa: hawking.org