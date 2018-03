Ännu mer snö kommer under dagen

Foto: Staffan Lindbom

Det besvärliga väder som har drabbat stora delar av Sverige dröjer sig kvar på många håll på torsdagen.

I Blekinge mattas det av något under förmiddagen, men under eftermiddagen och kvällen drar ett nytt sammanhängande snöfallsområde in över länet.

Klass 1-varningen för kraftigt snöfall ligger kvar över Blekinge. Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI, ger den senaste snöprognosen för länet till BLT omkring klockan 06.45 på torsdagsmorgonen:

– Snöbyarna mattas av, men i och med att det är så kallt så blir snön så fluffig. Om man skulle omvandla det i smält form så kanske det inte hade varit så stora mängder, men eftersom det är så fluffigt så känns det som mer.

Eftersom det kommer att bli blåsigt så kan den snön som ligger yra väldigt mycket.

Under torsdagseftermiddagen och kvällen väntas ett mer sammanhängande snöfallsområde dra in över Blekinge.

– Det är några centimeter, samtidigt som det blåser på med frisk vind, så snöfallet kommer att tillta i hela Blekinge. Det blir med början eftermiddag/kväll, men även in under natten. Det kommer hänga kvar även under fredagen, men röra sig bort fredag eftermiddag. Då kan det fortfarande komma snöbyar, men det sammanhängande rör sig bort under fredag eftermiddag.

De största snömängderna väntas under torsdagen över sydöstra Skåne och norra Kalmar, men också vid Östergötlands kust. Det kan även komma in snöbyar mot de sydöstra delarna av Stockholmsområdet.

I Kalmar meddelade länstrafiken redan på onsdagen att skolskjutstrafiken är inställd även under torsdagen.

Snöandet orsakade stora trafikproblem under onsdagen och in på torsdagsdygnet.

Längre norrut ligger kylan kvar på de platser där det är klart.

– Längre norrut är det mer högtrycksbetonat väder. Det är kallt och klart i stora delar av Norrland, och i norra Dalarna har det varit strax under 30 minusgrader i natt, säger Therese Gadd.