SMHI varnar för blixthalka

Halt, kallt och regnigt är vad Blekingeborna kan förvänta sig under veckan. Under tisdagen varnas det för blixthalka och under helgen kommer regn att dra in över länet.

Foto: Johan Nilsson/TT

SMHI har utlöst en klass 1 varning för plötslig ishalka nu under tisdagen. Den låga temperaturen tillsammans med regn kan under tisdagen göra vägarna i Blekinge plötsligt hala, så SMHI uppmanar att man kör extra försiktigt under dagen.

– Det kommer vara från nu på dagen till in på kvällen. När det slutat regna kan det vara fortsatt halt om isen inte smälter, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.

Den låga temperaturen ska dock avta något under veckan, en varm luftmassa rör sig inåt länet och med det höjs temperaturerna.

– Temperaturen kommer på runt fem till sex grader nu under veckan, sen under fredag kan det gå upp till och med nio grader, säger Linus Karlsson.

Med den något högre temperaturen kommer förhoppningsvis halkan att avta. Under helgen blir det ostadigt väder i Blekinge med en del regnskurar under fredag och lördag.

– Men på söndag ser det ut att kunna bli lite soligt, säger Linus Karlsson.