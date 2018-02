Senaste från SMHI: ”Mer snöbyar”

Snön lägger sig just nu över Blekinge.

Och räkna med mer under dagen.

– Det är mer snöbyar som kommer att röra sig in över Blekinge nu under dagen, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI till BLT.se tidigt på tisdagsmorgonen.

– De flesta snöbyar kommer att komma under morgonen och förmiddagen, men även under eftermiddagen kommer det tidvis att driva in en del snöbyar i en vind som ligger mellan nordost och ost.

I Blekinge blir det även blåsigt under dagen.

– Den snö som har fallit kommer att kunna driva en del. Det kan öka på besvären en del i trafiken.

Under eftermiddagen lugnar det förmodligen ner sig lite.

– Det finns en viss chans för det i prognosen, men med den vindriktningen vi har så ska man inte räkna med att det blir helt uppehåll. Det kan fortfarande förekomma en del snöbyar, men hur kraftiga de blir är osäkert.