Så mycket kostar skolmaten i din kommun

Skolverkets siffror visar på stor variation för kostnaden av skolmåltider runtom i landet. I Blekinge ligger hälften av kommunerna över rikssnittet, med Ronneby i topp.

Foto: JESSICA GOW / TT

Kostnaden för måltider i kommunala skolan varierar kraftigt runtom i landet. Dyrast är den i Berg där den kostar 15 000 kronor per elev varje år. Det visar siffror från Skolverket som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

I Blekinge varierar också kostnaderna. Mer än hälften av kommunerna ligger över rikssnittet i kostnad per elev. Dyrast är det i Ronneby där maten går på 8 400 kronor per elev, billigast är det i Sölvesborg där den kostar 5 800 kronor per elev.

– Vi förstår nog inte hur otroligt viktig skolmåltiden är och vilken potential den har för hela upplevelsen av grundskolan, säger Eva Sundberg, sakkunnig kring mat och måltider på Jordbruksverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Enigt Eva Sundberg ska man vara försiktig när man jämför kostnader på skolmaten. Det är allt från transport, till personal och råvaror som ingår i kostnaderna. Även hur allt organiseras kan påverka kostnaderna.

– Det finns ingen självklar korrelation mellan hur mycket pengar man lägger och kvaliteten på maten. En låg kostnad kan till exempel bero på att man har kompetenta kockar som kan laga god mat på billiga råvaror, säger Eva Sundberg.