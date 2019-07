Så blir vädret inför helgen – en hel del skurar

Det rekordvarma vädret verkar inte återvända till helgen, men temperaturen håller sig ändå på behaglig nivå.

Foto: Vegard Wivestad , Grøtt

Vi ser inte ut att få en repris av förra helgens rekordvärme. Vinden och regnskurarna fortsätter att plåga länet.

Under torsdagen kommer det vara väldigt blåsigt och en hel del regnskurar kommer dra in över länet. De kan vara ända in på natten till fredag.

– Sen under fredag avtar vinden och regnskurarna lite, det kommer bli soligt med delvis växande molnighet. Vi kommer upp i temperaturer på 17-20 grader, säger Sofia Söderberg på SMHI.

Under helgen fortsätter det osäkra vädret.

– Det blir även en del skurar i helgen, men periodvis blir det uppehåll. Temperaturen kommer ligga på 15-20 grader.