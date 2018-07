Regn på väg – men inte tillräckligt

Foto: Ng Han Guan

Sommarvädret som medfört torka i hela landet ser ut att fortsätta.

Korta skurar med åskinslag är det enda som väntas.

– Och blixtar vill vi ju inte heller ha när det är torrt, säger Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI.

Bränder rasar på flera håll och värme och torka har kopplat ett grepp om hela Sverige.

Och nu undrar många när regnet kommer.

Svaret är att det ser det inte ut att göra – åtminstone inte i tillräcklig utsträckning.

– Under onsdagen kan vi få lite regnskurar i Blekinge, Kronoberg och som sträcker sig vidare ut till havs och längs västkusten. Men det är splittrat och handlar bara om lokala skurar, säger Lovisa Andersson till TT.

Små regnprognoser finns också under torsdagen, med eventuellt åskinslag. Detta gäller även i Mellansverige som drabbats mycket allvarligt av skogsbränder.

– Det kan blomma upp skurar med åskinslag i området. Vi vet att det är ökad antändningsrisk när det blixtrar och är torrt.

Sedan är de låga förhoppningarna om regn slut på många håll.

I helgen är prognosen möjligtvis lite regn i norra Sverige. Dock väntas temperaturen sjunka ett par grader i hela landet.

Därefter blir det varmare igen med ett nytt högtryck.

– Överlag skulle vi behöva mer nederbörd än vad vi har i prognoserna, med torkan som råder, säger Lovisa Andersson.

SMHI:s prognos för sydöstra Götaland talar om halvklart till mulet och 25-30 grader under onsdagen. Molnigt under kvällen och 15-20 grader under natten.