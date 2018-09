Preliminära valresultatet ännu inte klart

Foto: Johan Nilsson/TT

Sent på onsdagskvällen var rösträkningen fortfarande inte klar. Det mandat som hoppat mellan Centern och Sverigedemokraterna har fortsatt studsa fram och tillbaka flera gånger – men med knappt 20 distrikt kvar att räkna är det C som har mandatet i sin ägo.

Fördelningen mellan blocken är fortsatt extremt jämn, men de rödgröna behåller ännu sin minimala ledning.

Det preliminära valresultatet låter vänta på sig. Vid 23.30-tiden hade 6 307 av 6 325 valdistrikt hunnit räknas.

Valresultatet hittills är så jämnt att det växelvis bara skiljer ett eller två mandat mellan de rödgröna partierna och allianspartierna, till de senares nackdel. För tillfället leder de rödgröna med 144-143. Sverigedemokraterna har 62 mandat.

Sedan resultatet från valnatten i söndags har det skett vissa förändringar.

I måndags tog SD ett mandat från C sedan en felräkning uppmärksammats. Då skiljde det bara sju röster till SD:s fördel. När räkningen sedan fortsatte fick C tillbaka mandatet igen, bara för att få se mandatet glida över till Sverigedemokraterna ännu en gång. Under onsdagen fortsatte mandatet byta ägare ett flertal gånger, men för närvarande finns det hos Centern, som nu denna gång innehaft mandatet sedan omkring 18.30.

Inom blocken har Kristdemokraterna förlorat ett av sina mandat till Liberalerna, vilket innebär att KD för närvarande har 22 mandat och Liberalerna 20.

Samtidigt har Miljöpartiet höjt sin röstandel aningen, från 4,3 till 4,4 procent, något som ledde till att partiet i alla fall för tillfället fått ytterligare ett mandat på Socialdemokraternas bekostnad.

På onsdagen dök nya uppgifter upp om drygt 1 100 felregistrerade röster, från valdistriktet NÖ Väsby i Höganäs kommun. Rösterna i regionvalet hamnade i riksdagsvalets räkning, men enligt Valmyndigheten påverkar det inte resultatet.

Samtidigt som de sista rösterna räknas pågår en total omräkning av samtliga röster, vilket alltid sker. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara klart först på fredag.

Den 25 september öppnar riksdagen. Men redan dagen före ska ledamöterna välja talman och vice talmän för perioden 2018–2022. Partigrupperna nominerar kandidater. Praxis har sedan 1982 varit att talmannen väljs från det största partiet i den grupp som har majoritet.

Om Stefan Löfven sitter kvar ska riksdagen rösta om det senast två veckor efter att den nyvalda riksdagen har samlats. Talmannen bestämmer exakt tidpunkt. Alliansen har gått ut med att man kommer att rösta emot Löfven som statsminister.

Om fler än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej måste Löfven avgå.

Om det skulle ske, så är det talmannens ansvar att ta fram förslag till ny statsminister. Om en statsministerkandidat inte godkänns – vilket aldrig inträffat – görs ett nytt försök. Sammanlagt kan talmannen lägga fyra förslag. Om inget av förslagen godkänns ska extraval hållas inom tre månader.