Och de nya ubåtarna döps till …

Foto: Saab Kockums

Det allra första krigsskepp som byggdes i Karlskrona i början av 1680-talet döptes till Blekinge. Närmare 350 år senare är det dags för en undervattensnamne i A26-version.

Två A26-ubåtar ska levereras till ubåtsflottiljen i Karlskrona 2024-25. Och nu står det klart vad de ska heta, rapporterar Skånska dagbladet. Först HMS Blekinge, sedan HMS Skåne

– Traditionen att ge ubåtar landskapsnamn infördes under amiral Per Rudbergs tid som chef för marinen (1978–84, vår anm.). Han ansåg att marinens slagkraftigaste fartyg skulle överta landskapsnamnen när jagarepoken gick i graven, säger kommendörkapten Torbjörn Lundströmer, chef för materielsektionen vid marinstaben i Stockholm, till tidningen.– Genom att ge ubåtar namn efter kustlandskap ges en folklig och lokal anknytning till landskapet som upprätthålls genom exempelvis hamnbesök. Detta har under de senaste decennierna uppskattats av såväl besättningar som allmänhet.

Numera döps korvetter till stadsnamn och minröjningsfartyg efter fyrar och öar.

Blekinge har använts som namn på örlogsskepp tidigare, inte minst till det allra första som sjösattes i Karlskrona 1682. Skeppsbyggmästare Robert Turners Blekinge gick till bottnen 1713, och vraket lokaliserades i december 2016 vid örlogsbasens östra pir.