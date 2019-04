Notre-Dames spira har rasat av branden

Fakta:

Notre-Dame är en katedral i Paris, grundad 1163. Katedralen, som ligger på ön Île de la Cité i floden Seine, formgavs av Maurice de Sully. Katedralen har klassats som ett världshistoriskt monument av FN.

Den utgjorde ett viktigt led i den franska katedralgotik som växte fram under andra halvan av 1100-talet. Särskilt stor betydelse fick strävbågarna samt tvärskeppsfasaderna från 1250-talet. Interiören förändrades under påverkan av 1600-talets klassicism. Under franska revolutionen slogs bland annat den västra fasadens kungaskulpturer sönder.

E.E. Viollet-le-Duc genomförde 1845–64 en rekonstruktion efter vilken Notre-Dame åter ter sig som en helhet.

Källa: NE