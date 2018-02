Nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

En natt utan några större polisiära händelser i Blekinge.

I småländska Vetlanda misstänks en ung kvinna ha mördats.

Sverige

En kvinna i 20-årsåldern har hittats död i en lägenhet i Vetlanda. Ytterligare en kvinna, i 23-årsåldern, har hittats svårt skadad.

– Vi har gripit en person som är skäligen misstänkt, han fanns i anslutning till platsen, säger vakthavande befäl Magnus Holmström vid polisregion Öst.

Det rör sig om en man i 25-årsåldern som är gripen. Det finns inga andra misstänkta.

Holmström vill inte berätta mer om vad det är som inträffat.

– Det är grovt våld som har använts här men jag vill inte gå in på detalj om hur mycket. Tillhygge har använts, men jag vill inte gå in på vilken typ av tillhygge.

Polisen fick larm om att ett grovt brott inträffat strax före klockan 02. Platsen är avspärrad och en teknisk undersökning pågår. (TT)

En man i 20-årsåldern har avlidit efter att ha blivit påkörd på E4 nära Herrbeta utanför Linköping.

Mannen var i ett sällskap av fyra som under måndagskvällen stannat längs vägen eftersom de fått problem med bilen. När han gick ut på vägen blev han påkörd, skriver polisen på sin hemsida.

Den skadade fördes till sjukhus med ambulans men hans liv gick inte att rädda, rapporterar Corren.

Polisen bedömde tidigare inte att föraren, en man i 60-årsåldern, till bilen som körde på personen är misstänkt för något brott. Han fanns kvar på platsen när polisen kom dit och var chockad men inte fysiskt skadad. (TT)

Världen

Flygbolaget Air New Zealand har ställt in alla sina flygningar till och från Nya Zeelands huvudstad Wellington, samtidigt som det tropiska ovädret Gita drar in över land.

I staden Christchurch har det utlysts undantagstillstånd till följd av ovädret. Redan innan Gita dragit in med full kraft har staden drabbats av kraftiga skyfall och översvämningar.

Stadens borgmästare Lianne Dalziel uppmanar invånare som bor i lågt liggande områden att evakuera sina hem.

– Vi förväntar oss att bostäder kommer att översvämmas, säger hon.

Gita orsakade stor förödelse och översvämningar på Tonga förra veckan. Fiji klarade sig utan större skador. Cyklonen har sedan dess nedgraderats till en storm men förväntas ändå orsaka stora problem när den drar in över Nya Zeeland, enligt meteorologer. (TT)